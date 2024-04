La carica di coach Bonitta | Sarà una partita a scacchi

(Di mercoledì 17 aprile 2024)Marco, facciamo le carte al match di stasera tra la Consar e Grottazzolina? "È molto difficile prevedere quello che succederà". Ma... si può fare? "Ci mancherebbe. Si può fare certamente". Si può ripartire dalla vittoria di domenica? "Gara2 di domenica al Pala de André è stata unamolto libera di testa. Gara1 invece l’abbiamo giocata con qualche tossina residua della lunga serie di 3 gare dei quarti di finale contro Prata. Una serie che potevamo chiudere anche in 2 partite". Quanto può incidere un ritmo così serrato di gare di playoff ad alto livello? "È tutta una questione di testa. Poi, è vero che, certe volte, la testa ti fa sentire le gambe pesanti, ma noi stiamo gestendo bene le energie. In questi giorni abbiamo lavorato più di cesello che altro. Inoltre, avere una squadra molto giovane, ti aiuta a ...

