Sara Marini sul palco del Circolo Aurora per FolkAurora

(Di martedì 23 aprile 2024) Arezzo, 23 aprile 2024 – Giunge alla terzo appuntamento la rassegna Folke porta sularetino delinsieme al polistrumentista e fratello d'arte Lorenzo Cannelli. I due musicisti propongono trame che si intrecciano delicatamente tra nuove composizioni inedite e rielaborazioni di canti italiani e dal mondo tratte dai suoi ultimi lavori. Un sound acustico ed essenziale che accompagna l'ascoltatore in un viaggio fatto di melodie avvolgenti in un connubio artistico che mescola tradizione e modernità. Tante storie legata alla vita, di momenti vissuti, di sentimenti condivisi, raccontate con voce allegra e disincantata, amori che si rincorrono di strofa in strofa e rime, sospiri parole ed echi per sentirsi fra mille voci che rimangono uniche nel ...