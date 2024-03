I conflitti di domani saranno sottomarini Ecco la strategia underwater di Fincantieri

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il mondo sottomarino sarà dove si combatterà la guerra ibrida del prossimo futuro, e il Mediterraneo – e soprattutto i suoi fondali – sarà la regione dove questa dinamica si svolgerà al suo massimo, e per questo l’Italia, e la sua industria navale, devono svolgere un ruolo da protagonisti. È stato questo il cuore dell’intervento, dagli Stati Uniti, di Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di, che ha sottolineato come oramai “fa più male tagliare un cavo sottomarino che sparare o usare carri armati sul terreno”. E del resto, che l’rappresenti il futuro dell’azienda triestina lo aveva sottolineato sempre l’ad presentando gli ultimi risultati della società, definito “la nuova frontiera in cui vogliamo guidare sempre più l’industria ed il Paese”. Il gruppo è stato protagonista di diverse iniziative proprio sulla dimensione ...

