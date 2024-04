Sanità - Giuliano | Nel 2023 sono 4 i milioni di accessi impropri nei Pronto Soccorso

(Di martedì 23 aprile 2024)(UGL): ” Per dare un nuovo indirizzo allaitaliana e portarla fuori dalle sabbie mobili, si dovrebbe mirare alla sensibilizzazione dei cittadini “Per cercare di dare un nuovo indirizzo allaitaliana, e portarla fuori dalle sabbie mobili dove è impantanata, un ruolo importante dovrebbe giocarlo un’opera di informazione mirata e sensibilizzazione dei cittadini. I dati che l’Agenas ha reso pubblici nell’evento “ine implementazione Dm 77/2022 per una migliore presa in carico dei pazienti” fanno riflettere. Neie nei Dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione di primo e secondo livello, i Dea I e Dea II, nelsu 18,27 ...

“Lottiamo da sempre per una Sanità giusta, di qualità, vicina ai bisogni dei cittadini ed attenta ai diritti degli operatori. La notizia del Pronto Soccorso a pagamento, che giunge da Legnago in Veneto , dimostra come la situazione in alcuni frangenti stia sfuggendo di mano” . dichiarano Gianluca Giuliano segretario nazionale della UGL Salute e Stefano Tabarelli, segretario regionale della UGL Salute Veneto . Pronto Soccorso a pagamento, l’UGL ... (italiasera)

Sanità , Giuliano (UGL): “A Napoli il Procuratore Gratteri crea task force su aggressioni agli operatori. Iniziativa lodevole da estendere in tutta Italia” “Apprendiamo con soddisfazione che Nicola Gratteri , Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli , ha istituito un gruppo di lavoro specializzato per indagare sulle aggressioni ai danni degli operatori sanitari. Questo è un provvedimento lodevole e forte, utile per contrastare ... (puntomagazine)

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri sera a Napoli al Fatebenefratelli una cinquantenne incensurata stufa di aspettare al pronto soccorso, ha aggredito ferocemente con calci e spintoni una infermiera del pronto soccorso, dichiarano in una nota il Segretario Nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano e il Segretario Provinciale Franco Patrociello, evidenziando ancora una volta l’atto gravissimo ai danni di un professionista della Sanità in una ... (anteprima24)

Sanita': con invecchiamento popolazione fino a +30% al 2050 spesa per Regioni: E' quanto emerge dalla relazione di Giuliano Resce, professore associato in Economia politica presso l'universita' del Molise, nell'evento "Sostenibilita' dell'assistenza agli anziani non ...