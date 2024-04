Spezia-Sampdoria sabato 20 aprile 2024 ore 16 | 15 | formazioni - quot - pronostici De Luca fuori per almeno tre settimane

(Di venerdì 19 aprile 2024)vengono da una sconfitta, rispettivamente contro Parma per 2-0 al Tardini e Südtirol per 1-0 a Marassi, che ha messo fine a una striscia di cinque risultati utili consecutivi. Quando mancano cinque giornate alla fine della stagione regolare, gli aquilotti lottano per evitare la retrocessione mentre i blucerchiati per ora occupano l’ottavo InfoBetting: Scommesse Sportive e

L`importanza della partita tra Spezia e Sampdoria, fondamentale in ottica playoff per i blucerchiati, e le indisponibilità che colpiranno la... (calciomercato)

Spezia-Sampdoria e SudTirol-Cittadella sono valide per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici Sia Spezia che ... (ilveggente)

Pirlo striglia la Samp: "Mi aspetto di più da tutti, non fermiamoci al compitino" - GENOVA - La parola d'ordine in casa Sampdoria - aspettando la gara di domani con lo Spezia al Picco (ore 16,15) - è quella di andare oltre la sconfitta col Sudtirol e guadagnarsi un pronto riscatto in ...primocanale

Spezia-Sampdoria, Gazzetta: ok della commissione a 500 posti in più - I tifosi della Sampdoria sono pronti per la trasferta di La Spezia: ok della commissione di vigilanza a 500 posti in più nel settore ospiti Spezia-Sampdoria ...clubdoria46

Spezia-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Pirlo per il derby ligure - Calcio d'inizio alle ore 16:15 di sabato 20 aprile allo stadio Picco, out De Luca in attacco, torna Sebastiano Esposito che andrà in panchina ...genovatoday