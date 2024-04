‘Salva la tua lingua locale’ - premiati studenti vincitori concorso Pro Loco e Ali

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Una poesia in dialetto molisano, una storia illustrata in dialetto villettese e una canzone in dialetto lizzanese sono le tre composizioni vincitrici della nona edizione delletterario nazionale “Salva la tualocale” sezione scuola ideato da Unpli-Unione Nazionale Prod’Italia e ALI – Autonomie Locali Italiane del Lazio e premiate questa mattina nel corso della cerimonia al Museo delle Civiltà a Roma. Ilnasce dalla volontà congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di Unpli in collaborazione con ALI – Autonomie Locali Italiane Lazio e l’Associazione EIP Italia, di riavvicinare i giovani alla forma di comunicazione verbale più antica, espressiva e genuina della propria comunità di appartenenza: il dialetto. Per la sezione poesia, ...

