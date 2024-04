' Salva la tua lingua locale' - premiati studenti vincitori concorso Pro Loco e Ali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Una poesia in dialetto molisano, una storia illustrata in dialetto villettese e una canzone in dialetto lizzanese sono le tre composizioni vincitrici della nona edizione delletterario nazionale “la tua” sezione scuola ideato da Unpli-Unione Nazionale Prod'Italia e ALI - Autonomie Locali Italiane del Lazio e premiate questa mattina nel corso della cerimonia al Museo delle Civiltà a Roma. Ilnasce dalla volontà congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Unpli in collaborazione con ALI - Autonomie Locali Italiane Lazio e l'Associazione EIP Italia, di riavvicinare i giovani alla forma di comunicazione verbale più antica, espressiva e genuina della propria comunità di appartenenza: il dialetto. Per la ...