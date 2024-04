Salone libro Torino - ci sarà Salman Rushdie | dialogo con Roberto Saviano

Il programma del Salone del Libro prevede eventi e laboratori pensati per gli studenti di tutte le fasce d’età, a cui è possibile iscriversi come classi , ma anche una serie di appuntamenti appositamente dedicati alla formazione degli insegnanti, che possono richiedere l’accredito professionale e ottenere uno sconto sul biglietto o l’abbonamento. L'articolo Visita il Salone del Libro da docente : le istruzioni per partecipare agli incontri con le ... (orizzontescuola)

Il fenomeno social Booktok arriva anche al Salone de Libro di Torino. Come apprendiamo da Sky tg24, sono infatti aperte le votazioni per eleggere i vincitori del primo TikTok Book Award. La premiazione si terrà l’11 maggio proprio al Salone del Libro, di cui Tik Tok è Official Entertainment Partner. Il Booktok è un fenomeno social legato ai libri che influenza ormai il mercato. La prima edizione del Tik Tok Book Award si è tenuta in Uk nel ... (screenworld)