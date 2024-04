Salerno - in fiamme deposito abusivo di rifiuti

(Di martedì 23 aprile 2024) Alle prima luci dell’alba la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco diè stata attivata per l’incendio di undisolidi ingombranti in via Eduardo De Filippo, nella zona orientale del capoluogo. Ierano situati sulla strada a ridosso di un cantiere per la costruzione di nuove palazzine. La squadra della sede Centrale dei caschi rossi, con l’ausilio di liquido schiumogeno estinguente ha provveduto ad estinguere lee mettere in sicurezza la zona. Alla Municipale giunta successivamente sul posto per quanto di competenza. Segui ZON.IT su Google News.

