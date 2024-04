Salerno - ex Camino real | fiamme nella discarica abusiva

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI vigili del fuoco del comando provinciale disono dovuti intervenire dopo la mezzanotte in un incendio che si è scatenato all’interno dell’ex discotecasul litorale trae Pontecagnano Faiano. Si tratta di un’area di circa 4000 m quadri dove da tempo sono presenti rifiuti di diversa natura tra i quali anche inerti da demolizione cemento amianto pneumatici plastiche e legni. La presenza dellafu anche oggetto di una indagine da parte dei carabinieri della Forestale ed in passato si sono già verificati episodi analoghi di incendi improvvisi. Per spegnere lei pompieri sono intervenuti con due automezzi: un’autobotte ed un’auto pompa. Non è stato semplice domare le...