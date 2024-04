Ruba un portafogli sul treno tra Roma eNapoli | fermato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 Nella giornata di ieri, 22 aprile 2024, un’efficace azione congiunta deidella Sezione Radiomobile e della Stazione di Latina Scalo ha permesso di bloccare un tentativo di furto all’interno delregionale alla stazione ferroviaria di Latina Scalo. Un giovane, colto in flagrante mentre sottraeva ila una passeggera, è stato rapidamente immobilizzato e arrestato dai militari intervenuti direttamente sul vagone. I, non appena allertati, sono prontamente saliti a bordo dele hanno neutralizzato il ladro, che è stato successivamente denunciato all’autorità giudiziaria per furto con destrezza. In una pronta azione di recupero, i militari hanno ritrovato ildella vittima in uno dei cestini dei servizi ...