Ruba il portafogli a una dipendente Anas Foglio di via a un 35enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 aprile 2024)uno ad unadell’di via per unche risiede fuori regione. L’uomo si era introdotto negli uffici e aveva sottratto ilo ma poi era stato preso e denunciato per furto aggravato. Su di lui c’erano già diversi precedenti specifici. In considerazione del fatto che la presenza dell’uomo nel capoluogo dorico è stata ritenuta strumentale alla commissione di tali delitti ed in considerazione della sua pericolosità sociale, il questore ha firmato nei suoi confronti ildi via, con il quale ha ordinato allo stesso di lasciare il territorio comunale con il contestuale divieto di far ritorno per un periodo di tre anni. Sabato i poliziotti sono intervenuti invece in corso Mazzini a seguito di una ...