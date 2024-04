Romagna - che impresa! I Galletti tornano in A

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 aprile 2024) IlRfc torna dalla trasferta a Modena con una vittoria per 31-17: con i 5 punti conquistati in questa terz’ultima prova di campionato ihanno ottenuto a certezza matematica della vittoria del girone, che vale la promozione in Serie A. Su un campo insidioso come quello di Modena si gioca una partita vivace e combattuta, in cui i padroni di casa, soprattutto nella prima parte della partita, danno del filo da torcere ai romagnoli, bravi a mantenere alti ritmo e concentrazione per tutto l’incontro. La partita inizia nel segno degli emiliani, subito arrembanti: al 3’ Petti trova il varco per la meta del vantaggio, trasformata da Assandri. Ilsi organizza e guadagna terreno, approfittando anche della momentanea superiorità numerica per il giallo a Venturelli: al 15’ arriva il pareggio, grazie alla meta di Tauro ...