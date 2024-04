Farmacie taglia attese | In Emilia-Romagna 400 pronte a partire Il test nelle Marche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) di Benedetta Iacomucci ANCONA La farmacia di prossimità piace ai marchigiani. Tradotto: fare un esame medico nella farmacia sotto casa è molto meglio che affrontare i meccanismi spesso tortuosi della sanità pubblica. Sono lusinghieri i numeri della sperimentazione che nel 2023 ha coinvolto circa 300pubbliche e private, a cui i cittadini si sono rivolti per avere servizi e prestazioni gratuiti che altrimenti avrebbero dovuto chiedere negli ambulatori privati o negli ospedali. Un totale di 9mila cittadini coinvolti e 4.500 esami somministrati, senza calcolare i pazienti monitorati e l’attivazione del fascicolo sanitario elettronico. Peccato che il plafond, per molte di queste prestazioni, è finito, e senza un sostanzioso intervento pubblico, le stesse forse non scompariranno, ma torneranno a pagamento. Facciamo il punto con Luca Pieri, presidente nazionale ...