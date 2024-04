Roma - una ragazza precipita per 5 metri dalla terrazza del Pincio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 aprile 2024) Una giovane è caduta stamattina dal muro perimetrale delladel. Dopo il volo di 5è finita sulmento sottostante all’altezza di via del Muro Torto. I pompieri l’hanno recuperata con un’autoscala. Laha circa 20 anni ed è stata trasporta all’ospedale in codice rosso. Risulta cosciente. La polizia indaga sull’accaduto. L’allarme è scattato intorno alle 7 quando alcuni passanti hanno sentito dei lamenti provenire da una scarpata. Non si esclude che lasia caduta diverse ore prima del ritrovamento. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. Leggi anche: Bologna, rapinava i passanti vestito da Topolino in piazza Maggiore: arrestato 29enne I calci in faccia, la violenza sessuale, le cinghiate sui genitali: ...