A Ostia apre una trattoria contemporanea con il sogno di veder risorgere il litorale romano

(Di martedì 23 aprile 2024) Sta vivendo una piccola rinascita,, il mare dei romani: ora tocca a La Parentesi, unain pieno centro aperta da tre soci con la voglia di dimostrare tutto il potenziale della periferia. Una zona che di recente è stata scelta anche da Federico Iavicoli, che ha chiuso il suo ristorante a Ostiense in favore di, dove ha aperto La Terrazza del Marchese. La Parentesi,Sono arrivati persino i caffè specialty sul, a riprova del fatto che qualcosa si sta veramente muovendo. La Parentesi condivide in parte la filosofia della cucina tradizionale romana, «lavoriamo principalmente i tagli poveri, tanto quinto quarto, ma ogni elemento lo selezioniamo ed elaboriamo con cura», racconta Andrea ...

Ostia, 26 febbraio 2024 – Un progetto studiato nei minimi dettagli. Nell’intento di proseguire il processo di crescita e diventare quanto prima uno dei migliori poli calcistici del Litorale romano. L’ambiziosa Ostiantica ha le idee piuttosto chiare per l’immediato futuro e, a partire dalla prossima stagione, aprirà le porte al calcio femminile per consentire a molte ragazze del X Municipio e dintorni di togliersi delle belle soddisfazioni ... (ilfaroonline)

A Roma c’è chi apre , c’è chi chiude definitivamente e c’è anche chi decide di trasferirsi altrove perché avere una attività ristorativa in certe zone della Capitale può essere una vera e propria prova di sopravvivenza. È la scelta fatta da Federico Iavicoli che insieme ai suoi due soci – Simone Avola e Valerio De Santis – ha deciso di chiudere definitivamente il ristorante Fuorinorma aperto tre anni fa in zona Ostiense, per aprire La Terrazza ... (gamberorosso)

Roma, picchiata e violentata in un b&b sul lungomare di Ostia. Arrestato il compagno: voleva farla prostituire - In manette un 53enne bloccato dalla polizia, ma è caccia a un suo amico. La vittima, di 44, soccorsa in un pub e poi assistita in ospedale. Gli investigatori del commissariato Lido sono intervenuti ne ...roma.corriere

Arriva il ristorante che omaggia il Marchese del Grillo. Federico Iavicoli lascia Roma e apre La Terrazza del Marchese a Ostia - Cucina romana a prezzi popolari. Ad Ostia nasce un nuovo ristorante che omaggia il celebre Marchese del Grillo ...gamberorosso

Optimist: ad Agropoli brillano i ragazzi della LNI di Ostia - La Lega Navale Italiana di Agropoli ha ospitato con successo la seconda tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, che si è svolta dal 12 al 14 aprile. L'evento ha visto la partecipazione ...italiavela