Roma - precipita dalla terrazza del Pincio | ferita 20enne La polizia indaga per chiarire la dinamica

(Di martedì 23 aprile 2024) L’allarme è scattato intorno alle 7 del mattino di martedì quando alcuni passanti hanno sentito dei lamenti provenire da una scarpata. L’intervento dei vigili del fuoco con un un’autoscala ha permesso così di recuperare una ragazzata dal muro perimetrale delladel, a. Un caduta di circa 5 metri: la giovane è stata trovata sulmento sottostante all’altezza di via del Muro Torto. La giovane, che avrebbe circa 20 anni, è stata portata in codice rosso in ospedale ma cosciente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche lacheperladell’accaduto. Non si esclude che la ragazza sia caduta diverse ore prima del ritrovamento. L'articolo proviene da Il ...

La sala operativa del Comando di Roma ha inviato alle ore 07,00 di questa mattina la squadra 1/A – l’autoscala ed il funzionario di turno per una ragazza caduta dal muro perimetrale della terrazza del Pincio , per circa 5 Mt di altezza, sul terrazza mento sottostante di via del muro torto. Il personale VF giunto sul posto, ha recuperato la donna con l’autoscala èd stata consegnata al 118 in codice giallo. Continua a leggere Roma , volo di 5 metri : ... (ilcorrieredellacitta)

Momenti di apprensione stamattina a Roma quando una ragazza , in circostanze da chiarire, è precipita ta dal muro perimetrale della terrazza del Pincio . Una caduta rovinosa che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi. Immediatamente sono scattati i soccorsi, cosa è successo. Vigili del fuoco soccorrono una ragazza precipita ta dal muro della terrazza del Pincio (ilcorriere della citta.com)Si cerca di far luce su quanto accaduto poco fa a ... (ilcorrieredellacitta)

Una ragazza è caduta dal muro perimetrale della terrazza del Pincio , nel pieno centro di Roma . Parliamo del giardino che affaccia sulla centralissima piazza del Popolo. Secondo quanto ricostruito in un primo momento, la ragazza sarebbe precipitata per circa cinque metri di altezza, finendo sul terrazza mento sottostante, all’altezza di via del Muro Torto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che sta ora indagando su quanto ... (lanotiziagiornale)

Ragazza precipita dal muretto della terrazza del Pincio a Roma per 5 metri: allarme lanciato dai passanti - Paura per una ragazza che è precipitata dalla terrazza del Pincio a Roma: trasportata in ospedale in codice giallo ...notizie.virgilio

Roma, precipita dalla terrazza del Pincio: ferita ragazza - Una 20enne è precipitata dal muro perimetrale della terrazza del Pincio, al centro di Roma, per circa 5 metri di altezza finendo sul terrazzamento sottostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del ...tgcom24.mediaset

precipita da muro del Pincio nella notte: ‘i lamenti da una scarpata sul Muro Torto e l’allarme dei passanti’ 20enne in codice rosso - Un ragazza è precipitata dal muro perimetrale della terrazza del Pincio, al centro di Roma, per circa 5 metri di altezza finendo sul terrazzamento sottostante all’altezza di via del Muro Torto. Sul ...ilriformista