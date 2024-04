Roma - mistero al Pincio | ferita una ragazza di 20 ann - è precipitata dalla terrazza

Tonia Romano , la mamma ex soldato, ha pubblicato un video da una struttura ospedaliera in Honduras, dove adesso si trova dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi . resta l'incertezza sui dettagli dell'incidente: come ha fatto a farsi male? Perché la produzione non ha mostrato i video delle sue 48 ore sull'Isola?Continua a leggere (fanpage)

C'è del mistero sul mancato ingresso di Tonia Romano a L' Isola dei Famosi. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe ancora in Honduras L'articolo Isola , mistero sul mancato ingresso di Tonia Romano : “È in Honduras , i parenti non riescono a contattarla” proviene da Novella 2000. (novella2000)

Tonia Romano non entrerà in gioco nella prima puntata dell'Isola dei Famosi 2024, in onda lunedì 8 aprile. La concorrente, non famosa, è assente per motivi di salute, come ha annunciato la conduttrice Vladimir Luxuria. Fanpage.it apprende che la naufraga si trova in Honduras, ma che le persone a lei care non riescono al momento a contattarla.Continua a leggere (fanpage)