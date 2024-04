Roma - nuovi esami per NDicka | la decisione sul ritorno in campo

L’ Ambasciata d’Italia in Romania di cui l’Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado intende procedere alla nomina di due nuovi consoli onorari: uno per l’area di Craiova e uno per l’area di Ia?i. Come ha spiegato la rappresentanza diplomatica, «i consoli onorari saranno chiamati a svolgere primariamente funzioni di assistenza in favore dei cittadini italiani e di tutela degli interessi italiani nel territorio di competenza». Le manifestazioni di ... (ildenaro)