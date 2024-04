Romania - diplomazia italiana nomina due nuovi consoli onorari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’ Ambasciata d’Italia indi cui l’Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado intende procedere alladi due: uno per l’area di Craiova e uno per l’area di Ia?i. Come ha spiegato la rappresentanza diplomatica, «isaranno chiamati a svolgere primariamente funzioni di assistenza in favore dei cittadini italiani e di tutela degli interessi italiani nel territorio di competenza». Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate entro il 1 maggio 2024 all’Ambasciata ( [email protected] ) con oggetto “Procedura di selezione per id’Italia: Craiova/Iasi”. Alla richiesta andranno allegati un sintetico curriculum vitae e una lettera ...