Roma - la denuncia | drogata e stuprata dopo appuntamento su social

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – Una ragazza di 20 anni hato di essere stata narcotizzata eda due persone che aveva conosciuto su Instagram,essere stata portata con l'inganno in un appartamento alla periferia di. La violenza sarebbe avvenuta il 17 aprile scorso. La ragazza è stata rintracciata davanti a un bar di via L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Una giovane donna di 20 anni ha denuncia to di essere stata violentata da due uomini in un appartamento alla periferia di Roma , dopo essere stata adescata su Instagram. La ragazza è stata ricoverata e ha ricevuto una prognosi di 40 giorni. L'episodio ...

Una ragazza di 20 anni ha denuncia to di essere stata narcotizzata e violentata da due persone che aveva conosciuto su Instagram Una ragazza di 20 anni ha denuncia to di essere stata narcotizzata e stuprata da due persone che aveva conosciuto su ...

Svastiche sui muri a Roma per il 25 aprile, tensione in città per manifestazioni opposte, polizia in allerta - Manifestazioni di segno opposto e svastiche aumentano la tensione a Roma in vista del 25 aprile: polizia in allerta ...notizie.virgilio

Adescano 20enne su Instagram, in due la narcotizzano e la stuprano per ore - La violenza sessuale si è consumata in un appartamento al Casalino. La ragazza, ritrovata semincosciente dal fidanzato, ha raccontato di essere stata stuprata da due nordafricani ...ilgiornale

Ragazza drogata e stuprata da due sconosciuti, l'avevano adescata su Instagram e invitata a un aperitivo - Stuprata da due uomini in un appartamento alla periferia di Roma dopo essere stata adescata su Instagram. E' la denuncia di una 20enne ricoverata con 40 giorni di prognosi.corriereadriatico