Roma - la denuncia | drogata e stuprata dopo appuntamento su social

Furti, auto cannibalizzate e discariche a cielo aperto. Una piaga senza fine per il Municipio VI di Roma Capitale, ma che colpisce tutta la periferia creando una sorta di "cintura" di fuoco intorno alla città, come Grande Raccordo dell'immondizia. ...

Una giovane donna di 20 anni ha denuncia to di essere stata violentata da due uomini in un appartamento alla periferia di Roma , dopo essere stata adescata su Instagram. La ragazza è stata ricoverata e ha ricevuto una prognosi di 40 giorni. L'episodio ...

Madre e figlio autistico sfrattati da casa a Taranto, la donna non riusciva più a pagare le rate del mutuo - Taranto, non sono in grado di pagare le rate del mutuo e per questo una madre e un figlio autistico verranno sfrattati: l'appello e le iniziative ...notizie.virgilio

Violenza sessuale su una 20enne alla periferia di Roma: adescata su Instagram e abusata da due uomini - Una storia agghiacciante di violenza sessuale si è consumata nei giorni scorsi alla periferia di Roma, dove una ragazza di 20 anni è stata vittima di un ...occhioche

Ragazza di 20 anni sequestrata, narcotizzata e violentata da due uomini conosciuti su Instagram - La giovane trovata dal fidanzato in stato confusionale davanti a un bar a Roma: è stata visitata dal policlinico Tor Vergata, 40 giorni di prognosi. Sporta denuncia: si indaga ...today