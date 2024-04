?Roberto Napoletano nuovo direttore de Il Mattino

Milano, 29 feb. (askanews) – Roberto Napoletano , ex direttore del Sole24Ore , è stato assolto in via definitiva nel processo che lo vedeva imputato per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell’ambito dell’ Inchiesta sui conti del gruppo ...

assolto in via definitiva “per non aver commesso il fatto”. Si chiude così, in corte d’Appello, la vicenda giudiziaria di Roberto Napoletano, l’ex direttore del Sole 24 Ore ora alla guida del Quotidiano del Sud, che era stato imputato per ...