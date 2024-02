La procura non impugna la sentenza della corte d’Appello | Roberto Napoletano assolto definitivamente per lo scandalo del Sole 24 Ore

(Di giovedì 29 febbraio 2024)in via definitiva “per non aver commesso il fatto”. Si chiude così, in, la vicenda giudiziaria di, l’ex direttore del24 Ore ora alla guida del Quotidiano del Sud, che era stato imputato per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell’inchiesta sui conti del gruppo editorialeConfindustria nel periodo in cui guidava il giornale economica. Laè passata in giudicato dopo che alla scadenza dei termini non è stata presentato alcun ricorso. La mancatazione, scelta anomalagenerale di Milano eparte civile Consob, chiude una vicenda giudiziaria lunga quasi 7 anni, in cui il giornalista, difeso dagli ...

AGI - Dopo 7 anni dall'inizio del procedimento, la procura di Trapani cambia idea e chiede "il non luogo a procedere " per i quattro membri dell'equipaggio di ... (agi)

Sole 24 Ore, Napoletano assolto in via definitiva. I giudici: "Ex direttore capro espiatorio": La sentenza, infatti, è passata in giudicato dopo che alla scadenza dei termini non è stata presentato alcun ricorso. La mancata impugnazione, scelta anomala della procura generale di Milano e della ...adnkronos

Pogba squalificato 4 anni: «Triste, scioccato e con il cuore spezzato. Non ho mai assunto consapevolmente integratori vietati»: La notizia tanto attesa è arrivata e non è per nulla positiva per la Juventus. La procura Nazionale Antidoping in queste ore ha comunicato la squalifica di Paul Pogba per 4 anni.ilmessaggero

Vibo, liquidazione della Nautilus, un arresto per peculato: Un arresto per peculato in relazione alla liquidazione della Nautilus da parte della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Vibo ... aggravato il dissesto della società esponendo fatti non ...quotidianodelsud