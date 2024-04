Rischio rincari caffè - prezzo medio al bar sfiora 1,20 euro

Roma, 20 aprile 2024 – Ponti del 25 aprile e 1° maggio salatissimi, con rincari un po’ dappertutto. Dai voli alla benzina. Dagli alberghi ai ristoranti. Muoversi per una gita fuori porta quest’anno non sarà per tutte le tasche. I Ponti di primavera, stima Assoutenti, costeranno alle famiglie circa il 10,5% in più rispetto allo scorso anno a causa dei forti aumenti dei prezzi e delle tariffe in tutto il comparto turistico, dei trasporti e dei ... (quotidiano)