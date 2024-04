Resistenza valore condiviso Siglato l’accordo per coinvolgere tutte le sigle partigiane

(Di martedì 23 aprile 2024) Firmato un protocollo tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e numerose Associazioni, per promuovere i valori della Costituzione anche nelle scuole

25 Aprile: il programma delle celebrazioni a Lucca per il 79° anniversario della Liberazione - Anche quest’anno si rinnova il programma di iniziative per celebrare l’Anniversario della Liberazione, organizzate dalla Prefettura di Lucca, dalla Provincia e dal Comune di Lucca in collaborazione ...lagazzettadilucca

Scuola, firmato protocollo tra Mim e Associazioni partigiane per promuovere valori della Costituzione - Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di ...teleborsa

Scuola, firmato protocollo tra Mim e Associazioni partigiane per promuovere valori della Costituzione. Valditara: «Resistenza valore di tutti» - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi un Protocollo d’intesa, di durata triennale, con l’Associazione Nazionale Combattenti Forze ...ilmessaggero