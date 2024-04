Mim e Associazioni partigiane - Valdirata | La Resistenza è valore di tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi un Protocollo d'intesa, di durata triennale, con l'Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione (ANCFARGL), Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC), Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI), Confederazione Italiana fra leCombattentistiche e, Federazione Italiana delle(FIAP) e la Federazione Italiana Volontari della Libertà (FIVL) per la promozione di percorsi di formazione sulle origini della Repubblica attraverso gli eventi che hanno portato alla liberazione del nostro Paese. “Per la prima volta - sottolinea Valditara - per onorare laabbiamo deciso come Ministero di non coinvolgere soltanto una delle ...