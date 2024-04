Renzi | In Basilicata si vince al centro

"In Basilicata si vince al centro . Vito Bardi ha scelto noi e ha vinto. Il Pd ha scelto il Movimento Cinque Stelle e ha perso. Tutto il resto è noia. Grazie a Mario, Luca e tutti i ragazzi della nostra lista (7%). E ora avanti con gli #StatiUnitidEuropa". Lo scrive su X Matteo Renzi . (quotidiano)

Vito Bardi era il favorito, come spesso accade quando si ricandidano i governatori uscenti. Che migliorasse di circa 15 punti percentuali il risultato del 2019, però, era tutt’altro che scontato. Un contributo importante è arrivato da Azione e Italia Viva, nel singolare campo largo di centrodestra che si è venuto a creare per le Elezioni lucane. Il partito di Giorgia Meloni è, senza sorprese, primo partito, ma perde qualche punto percentuale ... (open.online)

Poco meno di 568.000 lucani chiamati al voto per eleggere il presidente della Basilicata. Niente ballottaggio: il candidato che prende un voto più degli altri vince e ottiene la maggioranza nel Consiglio regionale, anche se non ha raggiunto la soglia del 50%. In corsa ci sono il presidente uscente, Vito Bardi, sostenuto dal centrodestra allargato con Azione e Italia Viva, Piero Marrese, che conta sull’appoggio di Partito democratico, Movimento ... (open.online)