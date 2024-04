Elezioni Basilicata - Calenda Pittella e Renzi spingono Bardi oltre il 50% Tajani s - Salvini giù

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 aprile 2024) Vitoera il favorito, come spesso accade quando si ricandidano i governatori uscenti. Che migliorasse di circa 15 punti percentuali il risultato del 2019, però, era tutt’altro che scontato. Un contributo importante è arrivato da Azione e Italia Viva, nel singolare campo largo di centrodestra che si è venuto a creare per lelucane. Il partito di Giorgia Meloni è, senza sorprese, primo partito, ma perde qualche punto percentuale rispetto allepolitiche del 2022, quando ottenne il 18,2% alla Camera e il 19,1% al Senato. La Lega non si riprende rispetto alle ultime regionali in Sardegna e in Abruzzo e, in, resta dietro a Forza Italia. Tra le liste del centrosinistra a sostegno di Piero Marrese, invece, si segnala il crollo del Movimento 5 stelle rispetto alla precedente tornata del 2019: ...