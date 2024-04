(Di martedì 23 aprile 2024) L'della, Rocco Palese, ha rassegnato le dimissioni. Lo ha annunciato lo stesso Palese spiegando che "considerata l'attuale situazione politica ho ritenuto opportuno formalizzare le mie dimissioni da, anche nella speranza che questo possa favorire una più rapida soluzione che consenta al Governo regionale di riprendere e continuare a lavorare per il bene dei cittadini pugliesi". Il primo passo verso il rimpasto che dovrebbe vedere la luce domani.

Il centrodestra in Consiglio regionale presenterà nelle prossime 48 ore una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Puglia , Michele Emiliano . E? stato annunciato...

La prospettiva è di presentarla entro due giorni. In uma conferenza stampa stamattina i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e La Puglia domani hanno annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia al presidente della ...

Regione Puglia, si dimette l'assessore alla Sanità - BARI, 23 APR - L'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, ha rassegnato le dimissioni. Lo ha annunciato lo stesso Palese spiegando che "considerata l'attuale situazione politica ho ri ...messaggeroveneto.gelocal

Dimissioni dell’Assessore alla Sanità Rocco Palese: un passo indietro per il bene della Puglia - In un clima politico caratterizzato da tensioni e incertezze, l'Assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, ha rassegnato le proprie dimissioni.occhioche

Tra Rfi e Basilicata intesa per l’area industriale di Jesce - Rete Ferroviaria Italiana, Regione Puglia, Regione Basilicata e Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera hanno firmato un protocollo d’intesa per lo sviluppo del traffico merci ...trmtv