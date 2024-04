Regionali Basilicata - gli eletti | l’ex Terzo polo decisivo per Bardi Chiorazzo e Pittella record di preferenz - fuori l' impresentabile Piro

La vittoria di Bardi alle Regionali in Basilicata è l'ennesima conferma: il centrodestra di Giorgia Meloni ha saldamente in mano le redini del Paese. Anche grazie all'autosabotaggio delle forze di opposizione, o presunte tali.Continua a leggere (fanpage)

L’esito delle elezioni regionali in Basilicata non lascia spazio a interpretazioni: per il centrodestra è arrivata una vittoria netta, con la conferma di Vito Bardi alla presidenza. Ma come sono andati i partiti in questa tornata elettorale regionale? Chi può dire di aver vinto e perso davvero le elezioni in Basilicata? Vediamo cosa dicono i dati. regionali Basilicata, Bardi confermato presidente Nel 2019 a vincere fu sempre Vito Bardi, ... (lanotiziagiornale)