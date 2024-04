Dall’illusione Sardegna alla realtà Basilicata | le Regionali spazzano via l’idea che esista un’opposizione a Meloni

"Aggredita fuori Dall’ospedale, dovrò operarmi" - L’infermiera racconta quello che ha subìto: "Gettata a terra e mi ha colpito con calci e pugni. Un incubo, ora ho male dappertutto" ...ilrestodelcarlino

I viaggi-incubo di polli, bovini e ovini esportati in nave Dall’Unione europea: la nuova inchiesta di Animal Equality. “La Commissione lo vieti” - Dagli allevamenti spagnoli ai porti di Tarragona e Cartagena, nella Murcia, dove gli animali vivi vengono caricati a bordo di navi vecchie e inadatte per essere trasportati nei macelli del Libano e br ...ilfattoquotidiano

Zenless Zone Zero: la data di uscita forse è stata svelata Dall'App Store per errore - L'App Store di Apple potrebbe aver bruciato le tappe e svelato in anticipo la data di uscita di Zenless Zone Zero.multiplayer