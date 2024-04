Rapporto Deficit PIL Italia 2023 al 7,4% per i costi del Superbonus - il più alto d' Europ - debito pubblico al 137,3%

Pressione sui rating di questi Paesi Ue, l’allarme di Scope - Martedì 23 aprile la società ha pubblicato un Rapporto in cui osserva come le pressioni fiscali ... “Siamo preoccupati per i Paesi fortemente indebitati con ampi Deficit primari e per i Governi che ...money

Ue: debito pubblico elevato e crescita stagnante, sono le sfide dell’Italia - L’Italia si trova ad affrontare serie vulnerabilità economiche, evidenziate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici del Paese. Secondo gli esami approfon ...fortuneita

Il parlamento europeo ha approvato la riforma del Patto di stabilità - Il parlamento europeo ha approvato con un’ampia maggioranza la riforma del Patto di stabilità. Nessun partito italiano ha votato a favore.lettera43