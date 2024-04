L’Italia sorprende su Pil e deficit | ma occhio a energia e Mar Rosso Il rapporto di Confindustria

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A Giancarlo Giorgetti, i cui sonni sono stati tormentati, a buona ragione, dagli effetti catastrofici del Superbonus sui conti pubblici, si potrà forse strappare un sorriso. Perché a sentiree il suo Centro studi, che hanno appena alzato il velo sulle previsioni per i prossimi due anni, il vento perrimane ancora in poppa. A dieci giorni dall’approvazione del Def, gli industriali, pronti al passaggio di consegne tra Carlo Bonomi ed Emanuele Orsini nell’assemblea di maggio, raccontano una verità diversa, almeno un po’, da quella del Fondo monetario internazionale, che proprio ieri ha diffuso il suo outlook di primavera. Per esempio, si legge nelTassi, Pnrr, superbonus,: che succederà alla crescita italiana, che lo Stivale “ha sorpreso in positivo nel 2023, arrivando al +0,9% ...