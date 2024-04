Rapporto Deficit PIL Italia 2023 al 7,4% per i costi del Superbonus - il più alto d' Europ - debito pubblico al 137,3%

(Di martedì 23 aprile 2024) Il/PILdell'si attesta al 7,4%, ed aumenta di un +0,2% rispetto allo scorso 5 aprile. Un dato ulteriormente peggiore, provocando daidel, rileva l'Istat. Si tratta del piùina, nonostante il nostro Paese sia in buona compagna: 23 Paesi su 27 h

Pubblicato il 19 aprile , 2024 Sarà presenta to sabato 20 aprile , alle 10 al Seminario Arcivescovile dei Chierici di Catania , ViaBraille, 26 di Catania , il “XXXII Rapporto immigrazione 2023 – Liberi di scegliere se migrare o restare”. In tale ...

Il Rapporto Deficit /PIL 2023 dell' Italia si attesta al 7,4%, ed aumenta di un +0,2% rispetto allo scorso 5 aprile. Un dato ulteriormente peggiore, provocando dai costi del Superbonus , rileva l'Istat. Si tratta del più alto in Europa, nonostante il ...

Cambiamenti climatici: l’Europa si riscalda quasi il doppio rispetto alla media globale - L’Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra, come rivelato dal rapporto “Stato del Clima Europeo” del 2023 pubblicato lunedì. Il documento, frutto della ...meteogiornale

Turismo, grande crescita nel primo trimestre in Emilia-Romagna - I dati gennaio-marzo 2024 confermano il buon stato di salute del turismo in Emilia-Romagna. Crescono le presenze di italiani e stranieri nel primo trimestre dell'anno, +9,9% rispetto al 2023 (+11,9% s ...rainews

Turismo: visitatori in crescita a Ravenna e Cervia. In calo a Faenza - Questi i principali dati del rapporto sul movimento turistico nelle strutture ricettive ... Città d’arte e d’affari Le Città d’arte e d’Affari crescono per le presenze del +4,8% sul 2023 (+ 13,7% sul ...ravennawebtv