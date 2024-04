Rapinatore ko | preso a ramazzate in testa Scappa e finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Castiglione del Lago (Perugia), 23 aprile 2024 - Si mette male per i ladri. Ieri un balordo a Perugia è statoa bastonate, oggi a Castiglione del Lago il blitz è finito aincon arresto finale. Non l’ha passata liscia un uomo di 41 anni del posto – già noto alle forze dell’ordine e in passato condannato a 4 mesi di– ritenuto l'autore di un tentato colpo a un negozio del comune lacustre. Con il volto coperto e brandendo un oggetto in ferro lungo circa 30 centimetri, il malvivente è entrato in un negozio intimando alla titolare di consegnargli l’incasso. La donna, aiutata anche dalla madre, ha messo in fuga il ladro colpendolo più volte con una scopa sulla. Il 41enne è quindi riuscito are per le vie limitrofe, attirando l’attenzione di ...