Ragazza precipita dalla terrazza del Pincio | volo di 5 metri - recuperata in gravi condizioni dai vigili del fuoco

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 aprile 2024 – Untadeled è stata trovata all’alba in. La giovane di circa 20 anni è caduta dal muro perimetrale dellasopra piazza del Popolo, nel cuore di Roma, per circa 5di altezza finendo sulmento sottostante all'altezza di via del Muro Torto. Sul posto sono intervenuti idele polizia che indaga sull'accaduto. I pompieri hanno recuperato lausando un'autoscala. La caduta Non è chiara la dinamica di cosa sia accaduto né l’orario in cui laè caduta. La giovane, che avrebbe circa 20 anni, è stata ...