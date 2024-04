Ragazza precipita dal muretto della terrazza del Pincio a Roma per 5 metri | allarme lanciato dai passanti

(Di martedì 23 aprile 2024) Paura per unache èta dalladel: trasportata in ospedale in codice giallo

Momenti di apprensione stamattina a Roma quando una ragazza , in circostanze da chiarire, è precipita ta dal muro perimetrale della terrazza del Pincio . Una caduta rovinosa che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi. Immediatamente sono scattati i soccorsi, cosa è successo. Vigili del fuoco soccorrono una ragazza precipita ta dal muro della terrazza del Pincio (ilcorriere della citta.com)Si cerca di far luce su quanto accaduto poco fa a ... (ilcorrieredellacitta)

Una ragazza è caduta dal muro perimetrale della terrazza del Pincio , nel pieno centro di Roma . Parliamo del giardino che affaccia sulla centralissima piazza del Popolo. Secondo quanto ricostruito in un primo momento, la ragazza sarebbe precipitata per circa cinque metri di altezza, finendo sul terrazza mento sottostante, all’altezza di via del Muro Torto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che sta ora indagando su quanto ... (lanotiziagiornale)

