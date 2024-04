Raccolta rifiuti - variazioni il 25 aprile e il 1° maggio a Bergamo

(Di martedì 23 aprile 2024). Aprica, società del Gruppo A2A, informa che in occasione delle festività del 25e del 1°, i servizi dinel Comune disubiranno le seguenti: 25– Città Alta: ladi indifferenziato, carta e cartone è regolare. – Quartiere Borgo Palazzo Zona A: ladi vetro, metalli e imballaggi in plastica è anticipata a martedì 23con inizio alle 6. Ladell’organico è sospesa. – Quartiere Borgo Palazzo Zona B: ladell’organico è sospesa. – Quartiere Campagnola e Boccaleone: ladell’indifferenziato è posticipata a sabato 27con ...

Formia – L’amministrazione comunale di Formia e la FRZ comunicano che è stato attivato un distributore automatico dei sacchetti per la raccolta differenziata dei Rifiuti presso Piazzetta delle Erbe. Per il ritiro delle buste, consentito dal software a cadenza trimestrale, sarà sufficiente inserire nell’apposita fessura la tessera sanitaria dell’intestatario Tari. Si tratta del secondo distributore […] L'articolo Formia / Rifiuti , installato ... (temporeale.info)

Tempo di lettura: 2 minuti Una studentessa tedesca è morta dopo essere rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a Napoli . Alla guida di una bicicletta a pedalata assistita a noleggio nella notte si è scontrata con un autocarro della Asia, l’Azienda di igiene urbana, impegnato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, in piazza Cavour, all’altezza dell’Istituto Casanova. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale. La ... (anteprima24)

Tari 2024, in affitto chi la paga tra inquilino e proprietario - Frmo restando che la Tari su ogni immobile deve essere versata annualmente per il servizio di Raccolta e smaltimento dei rifiuti, chi deve versarla In via generale la Tari la versa chi è atto a ...money

Biometano dai rifiuti organici, un nuovo impianto a Montespertoli - MONTESPERTOLI (FIRENZE) (ITALPRESS) - Nel cuore verde della Toscana, Alia Multiutility inaugura a Montespertoli il nuovo Polo impiantistico di Casa Sartori ...italpress

Raccolta differenziata, a Manoppello è Cosvega il nuovo gestore del servizio di igiene urbana - Dal primo maggio arriva la nuova ditta a Manoppello che si occuperà del servizio di igiene urbana: è la Cosvega ...ilpescara