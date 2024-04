Rifiuti | nei primi tre mesi dell’anno più che raddoppiata la raccolta di scarti tessili

Anche quest’anno Monza si è rimboccata le maniche per pulire e mettere in ordine i suoi spazi con la nona edizione delle Pulizie di primavera. Sono stati 130 i “cantieri“ di pulizia sparsi in città, in cui 4.700 volontari si sono messi all’opera per tutta la mattinata e talvolta anche il pomeriggio. Straordinari i risultati ottenuti: oltre ad essere stati liberati dai rifiuti e riordinati tante aree verdi e spazi pubblici - raccogliendo circa ... (ilgiorno)

Qualcuno l’ha buttata in un sacco della spazzatura, come se fosse immondizia, oppure ci si è infilata lei alla ricerca di cibo e di un riparo. Comunque sia andata, se gli operatori ecologici addetti allo smistamento e alla differenziazione dei rifiuti riciclabili non l’avessero vista, la Tartaruga avrebbe certamente fatto una brutta fine. A scorgere in mezzo alla spazzatura e salvare la Tartaruga di terra su uno dei 100 nastri di scorrimento ... (ilgiorno)

Carlo Lupoli, direttore generale Asìa Napoli, a Fanpage.it: "Nei rifiuti gettate anche le barche: tanti motoscafi, gozzi e pedalò che si potrebbe aprire un porto. Gettati nelle campane cavalli morti, divani e finestre"Continua a leggere (fanpage)

Carlo Lupoli, direttore generale Asìa Napoli, a Fanpage.it: "Nei rifiuti gettate anche le barche: tanti motoscafi, gozzi e pedalò che si potrebbe aprire un porto. Gettati nelle campane cavalli morti, divani e finestre"Continua a leggere (fanpage)

Ravenna, 13 aprile 2024 – Stavano scaricando rifiuti ingombranti nei pressi dell’area ecologica situata in via Destra Canale Molinetto all’intersezione con via Gulli. A sorprenderli, a seguito di una segnalazione, è stato nella mattinata odierna (sabato) il personale delle polizia locale di Ravenna. Nei guai sono così finiti due cosiddetti Furbetti dei rifiuti, nei cui confronti gli agenti, prontamente intervenuti sul posto, dopo le ... (ilrestodelcarlino)