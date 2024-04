(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio al, in separate udienze, per la presentazione delle, i: Rasam Prasam Subedi, Nepal; Puttaporn Ewtoksan, Regno di Thailandia; Aminata Kobélé Keita, Repubblica di Guinea; Elita Gavele, Repubblica di Lettonia; Vani Sarraju Rao, India; Carla Pintat-Rossell, Principato di Andorra. Era presente il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale la presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Prato , Diana Marta Toccafondi, con una delegazione, per la presentazione del ...

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha ricevuto questa mattina al Quirinale , in visita ufficiale, il Presidente della Repubblica del Tagikistan , Emomal? Rahmon, intrattenendolo successivamente a colazione. ...

Quirinale: Mattarella riceve nuovi ambasciatori per lettere credenziali - Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle lettere credenziali, i nuovi Amb ...lanuovasardegna

Quirinale, Mattarella RICEVE AMBASCIATORI PER PRESENTAZIONE LETTERE CREDENZIALI - Roma, 23 apr - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credenziali, i nuovi Ambasciatori: S.9colonne

Il presidente del Tagikistan Emomali Rahmonov da Mattarella e Meloni - Roma, 23 apr. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale, in visita ufficiale, il presidente della Repubblica del Tagikistan, Emomali Rahmonov, intrattene ...libero