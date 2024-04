Quirinale | Mattarella riceve presidente Fondazione Cassa risparmio Prato

"Non mi interessa chi ha sparato, non cerco vendetta. Se lo Stato che Lei rappresenta non è riuscito a proteggermi, che almeno sostenga le mie cure mediche"Continua a leggere (fanpage)

Autonomia differenziata, il Colle risponde al Comitato del “no” - Il Quirinale ha risposto alla lettera aperta, inviata qualche settimana fa al Capo dello Stato, del Comitato spontaneo “Autonomia differenziata, l’Italia che non vogliamo” sul disegno di legge Caldero ...primopianomolise

Tre domande a… Marco Goria - La notizia ha subito fatto il giro della città: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà al Teatro Alfieri di Asti il 23 maggio per ...gazzettadasti

Grazia a Dell’Utri, Micciché: “Berlusconi e Renzi ne parlarono nel 2015”. L’accordo per l’elezione del Cavaliere al Quirinale - “Berlusconi soffriva per Dell’Utri in carcere, era convinto che fosse colpa sua, della sua discesa in politica e a ...ilriformista