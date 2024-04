Puglia - mini rimpasto nella giunta Emiliano | nominati tre nuovi assessori

È iniziato il rimpasto in Regione Puglia , travolta dalle inchieste e dagli arresti. Sono tre le nuove assessore nominate dal governatore Emiliano (di cui una alla Legalità), mentre in due hanno annunciato le dimissioni.Continua a leggere

Roma, 12 apr – Il dubbio è quanto meno legittimo. Certamente, per ora sono solo speculazioni: non è la prima volta che le inchieste dei pm vanno in direzioni contrarie a quelle “di regime”, basti pensare a quella che si scatenò contro Mimmo Lucano ...