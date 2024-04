Perugia | Bari e la Puglia | e se il dominio della sinistra nella magistratura fosse in crisi?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr – Il dubbio è quanto meno legittimo. Certamente, per ora sono solo speculazioni: non è la prima volta che le inchieste dei pm vanno in direzioni contrarie a quelle “di regime”, basti pensare a quella che si scatenò contro Mimmo Lucano e il suo presunto “modello di accoglienza” a Riace. Poi però contano gli esiti finali: l’esempio citato è finito con una frenata decisa al procedimento che ha salvato il suddetto sindaco. Quindi, è chiaro che nel campola questione sia composita, certamente a dominazione “” efattispecie“solita”democratica”, ma comunque formata da tanti professionisti che non sempre sono succubi dell’orientamento dominante… Da, la ...