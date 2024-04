Psg vicino al trionfo in Ligue 1 - Luis Enrique | Vogliamo tutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024), tecnico del Paris Saint-Germain, tiene la barra dritta alla vigilia del recupero col Lorient che potrebbe consegnare ai parigini il 12esimo titolo della sua storia, il decimo nelle ultime 13 stagioni: “Quello che mi interessa non è quando vinceremo il campionato ma come. Ovviamente speriamo di vincere la1 domani ma quello che conta di più è come giochiamo, è rimanere concentrati anche dopo che vinceremo. Abbiamo davanti ancora otto partite, speriamo nove, e dobbiamo affrontarle tutte con lo stesso impegno”. Il Psg può laurearsi campione domani, a 4 turni dalla fine, in caso di vittoria sul Lorient e pari o sconfitta del Monaco col Lille ma la stagione può riservare altre gioie, con ancora Champions League e Coppa di Francia in ballo: “Sapevamo che per storia e rosa eravamo i favoriti, era quasi un obbligo vincere ...