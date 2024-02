Il fuoriclasse del PSG Mbappé lascerà per davvero Parigi a parametro zero. Ecco l'annuncio ufficiale con il Real Madrid vicino Come riportato da L'Equipe, Mbappé ha preso la decisione ufficiale su quello che sarà il suo

ULTIM’ORA – Mbappé lascerà il PSG a parametro zero. Real Madrid vicino (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il fuoriclasse del PSG Mbappé lascerà per davvero Parigi a parametro zero. Ecco l’annuncio ufficiale con il Real Madrid vicino Come riportato da L’Equipe, Mbappé ha preso la decisione ufficiale su quello che sarà il suo futuro: lascerà il PSG Il fuoriclasse francese ha annunciato giovedì ai suoi dirigenti di aver scelto di lasciare il club quest’estate, e nel frattempo il Real Madrid è pronto a far suo il giocatore. Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il fuoriclasse del PSGper davvero Parigi a. Ecco l’annuncio ufficiale con ilCome riportato da L’Equipe,ha preso la decisione ufficiale su quello che sarà il suo futuro:il PSG Il fuoriclasse francese ha annunciato giovedì ai suoi dirigenti di aver scelto di lasciare il club quest’estate, e nel frattempo ilè pronto a far suo il giocatore.

Advertising

Video di Tendenza