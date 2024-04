Proteste pro Gaza - cosa sta succedendo nelle università americane Decine di studenti arrestati alla NYU

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) New York, 23 aprile 2024 – Sale la tensioneamericani dove gruppi distanno protestando contro la guerra di Israele a. Le manifestazioni sono iniziate già la scorsa settimanaprestigiosa Columbia University, ateneo di New York, dove glihanno allestito un “accampamento di solidarietà”, iniziativa simbolica a favore degli sfollati palestinesi. Ai vertici della prestigiosa istituzione i ragazzi chiedono di tagliare i legami economici con Israele. NYPD officers detain pro-Palestinian students andrs who had set up an encampment on the campus of New York University (NYU) to protest the Israel-Hamas war, in New York on April 22, 2024. Universities have become the focus of intense cultural debate in the United States ...