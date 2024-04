Valanga di arresti nelle università per le proteste pro-Gaza Scioccato e sconvolto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Giro di vite negli Usa. Decine di manifestanti filo palestinesi sono stati arrestati nella notte dalla polizia americana presso la Yale University nel Connecticut e alla New York University a Manhattan. In particolare nel campus della Yale University a New Haven, nel Connecticut, gli agenti hanno arrestato almeno 47 manifestantiscorse ore. Gli studenti arrestati, precisa l'ateneo, verranno sottoposti ad azioni disciplinari. La repressione della polizia segue la decisione della Columbia University di cancellare le lezioni in presenza come risposta all'allestimento di accampamenti di tende nel campus di New York da parte dei manifestanti che contestano la guerra di Israele a. E per cercare di «resettare» la situazione e «diminuire il rancore». Diverse centinaia di persone hanno protestato anche nel campus dell'di ...