Approvato il "Premierato forte" anti ribaltone . In Senato è arrivato il primo sì all' elezione diretta del premier. Nella commissione Affari costituzionali è stato dato il via libera al cuore della riforma sul premierato, con il voto ...

L'opposizione attacca sul caso Scurati, il caso in Cda Rai - Ieri sono sono state pubblicate le candidature per i quattro membri che dovranno eleggere Camera e Senato. Ci sarebbero i tempi tecnici per l'elezione prima delle europee, ma è possibile che si vada ...ansa

Primo ok al Senato Usa per aiuti a Ucraina e Israele - Con una schiacciante maggioranza di 80 a 19, il Senato ha approvato il voto procedurale per gli aiuti all'Ucraina, a Israele e a Taiwan. Ora il maxi pacchetto da 95 miliardi di dollari va in aula per ...ansa

Aborto, Cgil e Uil di fronte al Senato in difesa della legge 194: “Una battaglia di civiltà” - Manifestazione della Cgil e della Uil oggi 23 aprile 2024 contro la presenza delle associazioni antiabortiste nei consultori.tag24