C' è il primo ok in Senato al premierato Casellati | Legge elettorale prossimo step

alla fine è arrivato il via libera del Senato al ddl Nordio . E’ solo il Primo step : la riforma della giustizia ora dovrà affrontare il passaggio a Montecitorio e se non ci saranno intoppi sarà ... (gazzettadelsud)

Premierato, ok in Commissione all’elezione diretta: inserito il limite dei due mandati, cade la previsione del premio di maggioranza al 55% - Tetto di due mandati (elevabili a tre) per il presidente del Consiglio, eliminazione della soglia del 55% dei seggi come premio di maggioranza, introduzione della possibilità di revoca dei ministri. S ...ilfattoquotidiano

Alzheimer, grande festa per primo compleanno di CasaPaese - A distanza di un anno dal giorno in cui per la prima volta le porte di CasaPaese si sono aperte per accogliere persone affette da Alzheimer e demenze neurodegenerative, sabato 6 aprile, dalle ore 15.3 ...ilreventino